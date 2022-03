E’ di nuovo tempo di Dries: Mertens esce dall’ angolo

Punto fermo per due mesi,e il belga ritorna ad essere fondamentale nella corsa al vertice. I numeri sono la verità: centrale per due mesi, dall’Inter alla Salernitana, e poi in un angolo dopo l’ultima rete segnata proprio nel derby.Tutto finito a tre mesi dalla scadenza del contratto? Dries, da ottimo mago, conserva sempre un trucchetto in tasca: è vero che Spalletti di recente non lo ha considerato granché come è vero che a 35 anni il rinnovo è appena un miraggio, ma sa che adesso toccherà di nuovo a lui aiutare la squadra in questa folle corsa per lo scudetto., disse baciando la maglia dopo uno dei due splendidi graffi sulla pelle laziale dell’amico carissimo Reina in occasione del Maradona Day. Storia già scritta? Macché. Dal Venezia in poi, e dunque dopo il ritorno di Osimhen in pianta stabile, Dries ha collezionato appena 121 minuti in campionato, di cui 90 a Cagliari in un colpo solo. Un lampo tra i titolari in mezzo a tante panchine. Una situazione nuova per lui. Nuovissima. E di certo anche scomoda. Voglio giocare di più, messaggio chiaro. Ora staremo a vedere.