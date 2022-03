Di Fusco, ex Napoli: “Nelle prossime quattro bisogna fare bottino pieno”

Raffaele Di Fusco, ex calciatore di Napoli e Torino, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Scudetto? Ci credo molto perché non abbiamo mai smesso di crederci. Si giocherà fino all’ultimo minuto però è anche vero che nelle prossime quattro ne abbiamo tre in casa e bisogna provare a fare bottino pieno. Questo è il campionato più bello degli ultimi anni, non credo alle chance scudetto della Juventus. Cosa serve per vincere? Saranno importantissime anche le virgole, ora non si può più sbagliare. 4-3-3 e 4-2-3-1? Non esiste uno schema vincente, fino a poco tempo fa abbiamo giocato alla grande con il 4-2-3-1, poi le cose sono cambiate. Molto dipende anche dagli infortuni e dalle contromosse degli avversari (che un po’ hanno capito il tuo gioco). Comunque bisogna crederci”.