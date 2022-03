COPPA ITALIA SERIE C FEMMINILE – Trasferta a Vicenza per il Chieti

Il Dipartimento Calcio Femminile, giusto quanto ai propri CU 21/CS del 19/01/2022 e 37/CS del 24/02/2022, di seguito comunica l’esito del sorteggio per la determinazione delle Società che giocheranno in casa le gare dei Quarti di Finale in programma mercoledì 4 Maggio 2022 alle ore 14.30, effettuato in data odierna in Roma, presso la sede del Dipartimento Calcio Femminile. All’esito del sorteggio si intende che la Società prima estratta giocherà in casa.

Sarà Vicenza-Chieti Calcio Femminile.

Fonte: Chieti calcio femminile facebook