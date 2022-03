Conferenze League – Ore 21,00: Roma/Vitesse. Le probabili formazioni

Mourinho non si fida del Vitesse e manderà in campo una Roma vera: «La maniera migliore per preparare il derby è vincere domani contro il Vitesse. Gioia, soddisfazione e fiducia sono importanti nel calcio. Se facciamo una bella gara e vinciamo la partita, abbiamo pochissimo tempo per recuperare e preparare il derby dal punto di vista organizzativo, ma dal punto di vista emotivo vincere è sempre la cosa più importante. Abbiamo giocato quattro partite in casa in Conference League, ne abbiamo vinte tre e pareggiata una. Siamo forti in casa e vogliamo vincere la partita, siamo preparati per farlo».