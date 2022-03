Conference League – Roma salvata da Abraham: 1-1 con il Vitesse, ai Quarti con sofferenza

Missione compiuta per la Roma ma che fatica. I giallorossi pareggiano 1-1 con il Vitesse nel ritorno degli Ottavi di finale di Conference League dopo la vittoria all’andata per 1-0 e conquistano i Quarti di finale. Partita di grandissima sofferenza per la squadra di Mourinho, che va in svantaggio con una perla di Wittek al 67′ min ma pareggia con Abraham al 90′ min e ottiene la qualificazione strappata per il rotto delle cuffie