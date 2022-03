Centrocampo a 2 o a 3, resta fondamentale il recupero di Anguissa

Anguissa sarà confermato dopo l’ottima prova di Verona e al suo fianco Lobotka. Il terzo è il nome dubbio: Fabian Ruiz o Zielinski, perchè Spalletti valuta se riproporre o meno il centrocampo a tre di Verona, oppure tornare a quello a due con Zielinski trequartista e la coppia Anguissa-Lobotka in mezzo al campo. Due sistemi di gioco che il Napoli riesce a interpretare con efficacia. La scelta del tecnico si baserà sulle condizioni del momento della squadra e sulle caratteristiche degli avversari. Fondamentale è risultato il recupero di Anguissa che ha caratteristiche diverse rispetto agli altri centrocampisti azzurri e riesce a dare quel contributo in più a livello di fisicità, funzionale al massimo per tutti e due i moduli. E importantissimo è Lobotka per il palleggio, il centrocampista che riceve palla dal basso per impostare l’azione e nello stesso tempo garantisce protezione alla linea a quattro difensiva fungendo da schermo. Fabian Ruiz e Zielinski sono i due centrocampisti dalle caratteristiche più offensive, quelli che s’inseriscono maggiormente al tiro alla ricerca del gol: lo spagnolo ne ha segnati sei, il polacco è a quota cinque.

Il Mattino