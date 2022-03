CALCIO FEMMINILE – In occasione della festa del papà, iniziativa speciale per Napoli-Juventus

“Papà, ti porto allo stadio” – l’iniziativa speciale del Napoli Femminile per la sfida alla Juventus

La passione per il calcio a Napoli si trasmette da sempre di generazione in generazione e per Napoli Femminile-Juventus – che andrà in scena allo stadio Piccolo di Cercola alle 12.30 del 19 marzo, nel giorno della Festa del Papà – il club azzurro ha pensato ad una iniziativa speciale.

“Papà ti porto allo stadio” è il regalo che ogni bambina o bambino potrà fare al suo papà: ingresso gratuito allo stadio, 90’ di tifo per le azzurre, un gadget speciale e una foto ricordo.

Già perché il club azzurro ha preparato una apposita postazione dove scattare una istantanea di questa giornata da vivere insieme. Una immagine da realizzare in una cornice speciale che resterà un ricordo indelebile di una passione comune, quella per il calcio e per il Napoli Femminile.

Vi aspettiamo sabato a Cercola, fategli un regalo per la loro Festa…”Papà, ti porto allo stadio”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile