Bremer, seguito dal Napoli, arriverebbe in un’unica circostanza

Bremer, difensore del Torino, piace a molti club di serie A. A seguire il calciatore con interesse c’è anche il Napoli. Concorrenza folta e nutrita per tutti, ma dalle pagine del quotidiano Tuttosport si evince che il giocatore potrebbe approdare in azzurro, soltanto al verificarsi di una circostanza: la partenza di Koulibaly. Infatti, solo nel caso il senegalese dovesse andar via da Napoli, De Laurentiis “punterebbe” Bremer, in quanto ha in casa un giocatore da sempre seguito dal Torino, Andrea Petagna. Sarebbe l’attaccante attualmente alla corte di Spalletti (più un conguaglio economico) la carta del patron partenopeo per convincere Cairo.