Anguissa resterà in azzurro. Si tenta uno sconto sul prezzo, ma il riscatto è certo

Anguissa, centrocampista del Napoli, diventerà un azzurro a tutti gli effetti, dopo aver dimostrato le sue qualità in campo in questa stagione, e soprattutto il supporto che ha dato alla squadra. Come riportato da Calciomercato.com, si comincia coi primi contatti verso il riscatto del giocatore dal Fullham. Anguissa è arrivato dal Fulham in prestito oneroso (400mila euro) con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Una cifra che in questa stagione il centrocampista, 26 anni, ha dimostrato eccome di valere. A breve i contatti con il club inglese entreranno nel vivo. Il Napoli proverà ad ottenere uno sconto sulla cifra pattuita, ma la strada (positiva) sembra tracciata.