Ametrano, allenatore: “Il Napoli deve mettere forza oltre alla tecnica”

Su Radio Marte, è intervenuto Raffaele Ametrano, allenatore, ecco le sue parole: “Udinese osso duro? La squadra è in un buon momento, squadra rognosa e fisica, squadra difficile da affrontare. Ha avuto alti e bassi ma arriva alla gara contro il Napoli in un buon periodo sia fisico che mentale. A centrocampo Anguissa e Zielinski? Il mister Spalletti è molto capace ma se dovesse giocare a 3 a centrocampo credo che il sacrificato sarebbe Zielinski. Giocando contro una squadra molto fisica bisogna mettere in campo un po’ di forza per poi far prevalere la grande tecnica che il Napoli possiede in avanti. Mi aspetto una gara in cui il Napoli possa rinforzare il centrocampo. La tattica è importante ma poi ovviamente l’atteggiamento e il cuore fanno la differenza. Conterà molto quanto il Napoli riuscirà a produrre a livello fisico e tecnico. Ancora in corsa per lo Scudetto? Sì, tutto si giocherà sull’atteggiamento in campo del Napoli e delle milanesi. Vincerà chi sbaglierà di meno e chi sarà attento a certe cose”.