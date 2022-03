Zielinski, un’involuzione che fa pensare: Piotr cerca riscatto

C’è un Napoli rivalutato da Spalletti di cui Lobotka è la massima espressione, ed uno in cui alcuni uomini chiave stanno rendendo meno. Primo nome che viene in mente, Piotr Zielinski. I l polacco lo scorso anno mise a segno otto gol in campionato, suo record personale, ora è fermo a quota 5. E’ stato autore di un buon girone di andata, ma non va a rete in serie A da più di tre mesi, ed è stato decisivo nella sola vittoria, per 1-0, a Salerno. A dicembre, il 19, anche l’unico assist, per il colpo di testa di Elmas, per la vittoria in trasferta con il Milan. Insomma Zielinski vive un’involuzione che l’ha portato domenica scorsa all’esclusione dalla formazione titolare nella trasferta di Verona e al solo minuto di impiego nel finale. Lui che è fisso, guai fisici a parte, nell’undici iniziale. Rimane uno dei giocatori di maggior valore del Napoli. La su valutazione è di 50 milioni di euro secondo il sito di riferimento Transfermarkt. Il suo recupero è fondamentale in questo finale di stagione.

Il Mattino