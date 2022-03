Luis Vinicio, ex giocatore del Napoli, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Dare ai napoletani una gioia cosi grande come la vittoria dello Scudetto sarebbe un regalo grandissimo, Fantastico per la città di Napoli. Questa squadra deve credere di arrivare fino alla fine in testa al campionato: sono troppi anni che guardiamo gli altri vincere, adesso è arrivato il nostro momento”.