Vidigal: “Anguissa è il mio erede. Il Napoli deve vincere per mettere pressione alle milanesi”

Josè Luis Vidigal, ex di Napoli e Udinese, intervenuto nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete“, ha parlato del centrocampo azzurro, cercando di identificare un suo ideale successore: “I giocatori che si avvicinano alle mie caratteristiche? Anguissa, anche se è più palleggiatore e meno bravo negli inserimenti. Dal punto di vista tecnico io dovevo stare più vicino alla porta e inserirmi in area, lui deve tenere più palla e gestirla”. Parlando di mercato, si è soffermato sul suo lavoro di dirigente: “Sto cercando il prossimo Rafa Leao per portarlo a Napoli”. Interrogato sul deficitario rendimento casalingo, ha detto: “è anche una questione di personalità e di carattere, ma deve migliorare“. Su Osimhen e la sua solitudine in attacco: “Deve essere sostenuto dalla squadra, soprattutto contro l’Udinese che gioca bassa e con 5 difensori, ma capace di farti male nelle transizioni offensive. Non va sottovalutata, non perde da 4 partite. Settima per rendimento in casa? Poco per vincere lo Scudetto“. Più difficile il Napoli campione d’Italia o il Portogallo al Mondiale?: “Più difficile che il Portogallo vada al Mondiale. Il Napoli deve vincere con l’Udinese per mettere pressione a Milan e Inter; è un’occasione unica per la squadra e la città”.

Fonte Radio Marte TV