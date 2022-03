A fine mese si giocherà la semifinale a Palermo, per conquistare la finale e accedere poi ai mondiali in Qatar 2022, tra l’Italia e la Macedonia del Nord. In vista della sfida contro gli azzurri del c.t. Mancini, il collega Milevski ha inserito nella lista anche Elijf Elmas, ma a causa della squalifica, non sfiderà Di Lorenzo e Insigne, compagni di squadra del Napoli. Lo riporta ilmattino.it

La Redazione