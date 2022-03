Tuttosport – Patto spogliatoio per il Napoli, “ultime 9 come le prime 9”

Il Napoli sa che dovrà correre e dare il massimo per le ultime nove giornate che servono per arrivare a fine campionato. Oggi Tuttosport scrive di un patto spogliatoio stretto per cercare di afferrare uno o entrambi gli obiettivi possibili, scudetto e qualificazione Champions.

“È stato sottoscritto un patto nello spogliatoio del Napoli, prendere nelle ultime 9 giornate gli stessi punti dei primi 9 turni di questa Serie A: cioè 25 (8 vittorie ed il pareggio in casa della Roma), con gli azzurri che chiuderebbero a quota 85 punti. Sarebbero sufficienti per vincere lo scudetto? Forse sì, a patto che il Milan e l’Inter non portino lo stesso ritmo.

Ora che la zona Champions è ormai prossima (gli azzurri dovrebbero perdere 9 punti nelle ultime 9 gare per permettere all’Atalanta di rientrare in gioco), la squadra di Spalletti vuole divertirsi fino alla fine, tenendo sotto scacco le due milanesi”