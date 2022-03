Sconcerti, giornalista: “Contro il Napoli, il Verona si è sciolto”

Su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Mario Sconcerti, giornalista: “Il più grande complimento al Napoli l’ha fatto il Verona, perché non è riuscito a giocare. Contro il Napoli si è sciolto, è chiaro che c’è stata una grande organizzazione e prestazione del Napoli. Mentre Inzaghi insiste su una formazione sia Spalletti che Pioli hanno fatto dei cambiamenti tattici. Sono state delle novità sono rischiose ma quando riescono cambiano molto. Il Napoli ha poco carattere? E’ una pecca che abbiamo visto altre volte anche contro l’Inter e per metà partita contro la Lazio. La buona notizia è che non ci sono più scontri diretti per il Napoli, le partite con le squadre inferiori gli azzurri le gestiscono bene. Il Napoli ha il gioco gli manca solo un po’ di cattiveria, che in questo momento gliela sta dando Osimhen. Spalletti? Faccio un esempio, a me Gattuso è sempre piaciuto, ma tra Gattuso e Spalletti ci sono più di 20 anni di esperienza. La maturità di Spalletti ha fatto crescere la squadra, su questo il tecnico toscano è stato determinante”.