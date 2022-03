Rischio esclusione per tre club di Serie A. Cos’è l’indice di liquidità e perché è importante

Il mondo del calcio trema: tre club di Serie A rischiano di non potersi iscrivere al prossimo campionato. A metterli nei guai sarebbe l’indice di liquidità, entrato nell’immaginario collettivo quando Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, lo citò come uno dei motivi dell’immobilismo sul mercato della sua squadra.

COS’È L’INDICE DI LIQUIDITÀ? – Introdotto dalla FIGC nel 2015, è il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC), che permette di dimostrare se un club può rispettare i propri impegni finanziari a breve termini; in caso contrario viene bloccato il mercato in entrata, che può essere sbloccato solo con un’ immissione di nuovi capitali o tramite la cessione di alcuni giocatori.

CHI RISCHIA – Senza liquidità Lazio, Genoa e Sampdoria rischiano di non potersi iscrivere al prossimo campionato, ma altre 6 squadre si troverebbero in difficoltà; considerando che il mercato di gennaio poteva essere fatto solo da società con un indice di liquidità del 0,6 (gli attivi dovevano coprire almeno il 60% delle uscite), se rimanesse invariato questo parametro, questi club non potrebbero iscriversi al campionato.

IRONIE SOCIAL – Non sono mancati commenti social sulla questione che hanno fatto sorridere e ironizzare i tifosi, convinti che non ci saranno conseguenze così drastiche o che i parametri verranno modificati per evitare esclusioni eccellenti.

