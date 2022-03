A correzione del pezzo di ieri e quello di stamattina (premi qui). Radio Punto Nuovo e nello specifico come Punto Nuovo Sport Show, ci scusiamo per l’errore di presentazione del signor Marco Branca, non legato in alcun modo alla agenzia You First né al giocatore Fabian Ruiz.

Fonte: Radio Punto Nuovo