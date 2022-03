RADIO MARTE – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Modulo? Contro l’Udinese più o meno lo stesso 11 di Verona”

Nel corso dell’edizione serale di Radio Marte, condotto da Andrea Falco e in collegamento dall’esterno Raffaele Auriemma, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Il modulo? Secondo me sarà ancora 4-3-3, con una novità rispetto alla partita di Verona. Insigne dal primo minuto nel tridente d’attacco, dove in passato, Nazionale compresa, si è espressa al meglio. Lozano probabilmente al posto di Politano, mentre il centrocampo sarà lo stesso visto al Bentegodi. Zielinski ed Elmas partiranno dalla panchina, anche se tatticamente possono giocare come mezz’ala. Gaetano? E’ il terzo anno alla Cremonese e questo campionato si sta consacrando con ottime prestazione. La scorsa settimana è stato premiato per il gol più bello della giornata contro il Brescia, doppio dribbling, palo e rete. Con i grigiorossi gioca da mezz’ala, mentre nella Primavera ha fatto anche il falso nueve. Su Zerbin credo che per essere il primo anno di B si sta ben comportando. Ha già totalizzato 7 reti, gioca a sinistra, anche se io lo farei crescere un altro anno per farsi le ossa. Il Napoli Primavera? Due pareggi contro Empoli e Pescara, diversi per andamento, ma forse occasioni mancate per la squadra di Frustalupi. Infine per il territorio soddisfazione per la scuola calcio Arci Scampia, dove Cuomo e De Lucia sono stati convocati nella rappresentativa Under 15. Il primo ha segnato nel test amichevole il gol decisivo”.

La Redazione