PRIMAVERA 1 – Pescara-Napoli 2-2, show di Ambrosino nel pari in Abruzzo

Questo pomeriggio al Delfino Training Center si è giocato il recupero di campionato Primavera 1 della ventunesima, tra il Pescara e il Napoli. I padroni di casa sbloccano la gara con lo spunto di Madonna. Nella ripresa Frustalupi fa entrare Ambrosino e con un tiro a giro che batte il portiere abruzzese. Il Pescara torna in vantaggio con la rete di Blanuta. Per i partenopei arriva il 2-2 ancora con il classe 2003 con un diagonale preciso. Un punto che non cambia molto la classifica, ma sa di occasione mancata, contro l’ultima in classifica.

Napoli: Boffelli, Barba, Costanzo, Gioielli, Cioffi (74′ Mercurio), Hysaj, Marchisano, Vergara (88′ Spavone), D’Agostino, De Marco (46′ Ambrosino), Saco. All. Frustalupi

La classifica: Roma 51, Fiorentina 43, Cagliari 42, Inter 42, Sampdoria 38, Juventus 37, Sassuolo 36, Atalanta 36, Torino 35, Milan 33, Torino 31, Genoa 30, Napoli 30, Bologna 30, Empoli 29, Verona 27, Lecce 27, Spal 19, Pescara 12.

La Redazione