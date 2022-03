PRIMAVERA 1 – Per la rosa di Frustalupi arriva un lettone e viene convocato per Pescara

Questo pomeriggio a Pescara il Napoli Primavera affronterà gli abruzzesi per il recupero della ventunesima di campionato. Per i ragazzi di Frustalupi è l’occasione per ottenere punti, contro il fanalino di coda, ma per la rosa degli azzurrini arriva un importante rinforzo per la difesa. Arriva del Riga Academy il classe 2004 Daniel Nosegbe Sushko alto 190 centimetri. Vinse nel 2020 la Baltic Cup ed è considerato in campo europeo uno dei migliori profili in circolazione. Nosegbe è stato inserito nella lista dei convocati per la sfida odierna contro il Pescara.

La Redazione