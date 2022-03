Per Petagna stop lungo, ma potrebbe tornare contro Mou

Ieri mattina Spalletti e il Napoli attendevano l’esito dell’infortunio di Andrea Petagna, uscito dopo 3 minuti nel finale di gara contro l’Hellas Verona. La diagnosi non è certo stata delle migliori, distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Insomma un mese di stop per l’ex di Atalanta e Spal, dovrà saltare tre partite, ma potrebbe tornare abile e arruolato per il match interno contro la Roma di Mourinho. Petgna si aggiunge alla lista assieme a Meret, anche per l’estremo difensore friulano, come riportato dal CdS, stop di 4 settimane, insieme a Tuanzebe e Malcuit. Certamente non facile per mister Spalletti, ma ormai ci ha fatto l’abitudine.

La Redazione