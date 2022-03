Pellissier: “Osimhen mi piace tanto, è un giocatore completo”

Un commento su Osimhen: come lo vedi questa stagione a Napoli?

“Quando è arrivato avevo detto che mi piace tantissimo. Osimhen è completo, ha grosse potenzialità. È partito fortissimo nonostante non faceva troppi gol. Dopodiché si è fatto male, quando è rientrato poi non era lo stesso, ma quest’anno sta dimostrando la sua qualità. Bisogna dargli tempo. È giusto che uno si ambienti, anche se è un ambiente difficile Napoli. Osimhen è però un ottimo attaccante”.

Credi che Osimhen sia il migliore attaccante della Serie A? Se non è lui, chi è per te?

“Io sono un “campanellista”. Spero sempre che sia un italiano il più forte. Penso che Immobile sia in alto soprattutto a livello di gol. A me piace, è completo, e se lo metti in condizione è un attaccante eccellente. Ma se pretendi che faccia un lavoro non suo diventa normale. Mi auguro che possa far bene ancora”.