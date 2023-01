Marco Branca (agente Fifa): “Fabian? Importante tenere i bilanci a posto, ma saranno gli uomini a decidere”

La prossima sessione estiva di mercato vedrà tra i protagonisti anche il centrocampista del Napoli ed ex Betis Siviglia Fabian Ruiz. Marco Branca, membro della YouFirst, cura anche gli interessi del calciatore iberico a Radio Punto Nuovo ha parlato del suo futuro. «Fabian è bravo, non c’è tanto da dire. Credo abbia tanto appeal in tutta Europa. Sono situazioni che il club, che chiaramente ha già idee, affronterà nel momento opportuno a fine stagione. C’è tempo per fare tutto. Il mercato incombe, i bilanci vanno tenuti d’occhio ma alla fine saranno gli uomini a prendere decisioni. Qualche volta le prendono sotto il profilo economico perché obbligati oppure perché si vuol cambiare, sia per compenso che per esperienza calcistica. Ma è abbastanza presto per parlarne».

