Mandorlini: “Le squadre per lo scudetto? Per me sono quelle tre, con il Napoli più indietro”

Andrea Mandorlini, ex calciatore ed allenatore, ha parlato ai microfoni d TMW Radio.

“Guardando le prestazioni l’Inter non sembra in difficoltà, semmai non raccoglie quanto propone. I risultati stentano però a venire, se non porti a casa punti ovviamente è perché qualcosa si è inceppato”.

Quante sono le squadre in lotta per lo Scudetto?

“Per me sono quelle tre, con il Napoli più indietro”.