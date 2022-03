Le statistiche hanno un senso e qualcosa suggeriscono

Rileggendo nel passato più recente ma anche in quello remoto: nell’ultimo decennio, quindi negli undici campionati in esame, il Napoli ha sempre stravinto il personalissimo confronto tra atteggiamento interno ed esterno e l’unica volta in cui gli è andata di traverso, ma guarda un po’, fu nella stagione 2017-2018. Si pensava che lo scudetto fosse stato perso (soltanto) in albergo: ma dentro 91 punti, oggettivamente, è complicato andare a scovare una imperfezione. A. Giordano (Cds)