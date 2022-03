Jorginho potrebbe lasciare la Premier, la Juventus è sulle sue tracce

La situazione del Chelsea ed il futuro del club sono quantomeno nuvolosi. La società ormai non è più di Roman Abramovich ed al momento manca di guida societaria, tanto che la stessa stagione in corso appare complicata da portare a termine. Il club potrebbe dover aprire la porta a qualcuno dei suoi big, per rientrare dai costi imprevisti e per alleggerire il monte ingaggi di oggi. Tra le pedine pronte a lasciare Stamford Bridge potrebbe esserci anche l’ex Napoli, Jorginho, uno dei pezzi pregiati di quello che potrebbe essere il prossimo mercato, anche in scadenza di contratto nel 2023. Secondo i media inglesi, se il centrocampista lascerà la Premier, sarà solo per fare ritorno in Serie A, dove ha esordito con il Verona e si è messo in mostra con l’azzurro. Il ritorno appare francamente impossibile, mentre è certo che sulle tracce dell’italo-brasiliano ci sia la Juventus, ma anche il Milan che penserebbe a lui molto volentieri in caso di addio a Kessie

IlMattino.it