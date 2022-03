Il pres. granata, Iervolino, “apre” a Gattuso in panchina

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha parlato Rai Gr Parlamento dei rimpianti che ha lasciato lo scorso mercato, ma anche del futuro del club: “Ho l’amaro in bocca per Diego Costa: sembravamo vicinissimi, una escalation in 48 ore lo ha fatto sfumare. Salvezza? Ce la metteremo tutta. Le prossime due saranno decisive: la Juve è una corazzata, sarà dura ma ce la giocheremo. Il mister e il ds pensano di fare punti con tutte. Io mi fido.

Gattuso in panchina? Non precludo nulla, è stata una bandiera per Salerno ma ora c’è Nicola e siamo contenti di lui: ci voleva un allenatore arcigno. Parla molto alla squadra, spero ci porti alla salvezza”.

Da TMW