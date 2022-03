Gianluca Monti: “Sono sicuro che il Maradona tornerà a essere un fattore”

Nel corso della trasmissione radiofonica Marte Sport Live è intervenuto Gianluca Monti, capo ufficio stampa Napoli Femminile, ed ha parlato della corsa Scudetto e le difficoltà in casa del Napoli maschile: “Il campionato è stato pieno di alti e bassi per tutte le squadre, non solo quelle di vertice. Le difficoltà interne del Napoli vanno considerate in una stagione particolare, dove il valore delle squadre non è più fondamentale per la vittoria, ma i piccoli dettagli. Le partite vanno analizzate una per una. Anche in trasferta ha fatto male in alcune partite ma è riuscita a spuntarla come a Cagliari, rispetto a partite più brillanti in cui ha perso in casa come contro l’Empoli e lo Spezia. Sono sicuro che il Maradona tornerà a essere un fattore“. Settimana fondamentale per la Napoli calcistica: “Per Napoli Femminile-Juventus Femminile l’ingresso è gratuito. Accoglieremo anche i profughi ucraini arrivati in Italia per la situazione che stanno vivendo: speriamo possano godersi qualche ora di spensieratezza e andare anche a Edenlandia e divertirsi”.

Fonte Marte Sport Live