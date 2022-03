Fedele: “Non esiste un problema Mertens, ma sa che non avrà il rinnovo”

Enrico Fedele ha parlato a Marte Sport Live sulla formazione da schierare contro l’Udinese sabato: “Confermerei l’undici contro il Verona, anche Lozano che con la sua propensione offensiva ha dato maggiore supporto a Osimhen”.

Sugli ultimi alti e bassi della squadra partenopea ha detto: “Temo i cali di tensione del Napoli. Non riesco a capirne il motivo.

Sull’obiettivo della società e la corsa Scudetto: “L’obiettivo è andare in Champions. L’amarezza per i punti persi capita a tutti, è capitato all’Inter ma anche al Napoli. Non esiste una dominatrice in campionato. Chi scivola di meno riesce ad arrivare fino in fondo”.

Infine, ha detto la sua su Mertens in risposta a una domanda di un fan: “Non c’è un problema Mertens. Penso si sia fatta una scelta per il presente e il futuro. Spalletti non lo vede in certe situazioni. Sa anche lui che non gli verrà rinnovato il contratto”.

A cura di Simona Ianuale