CHAMPIONS LEAGUE – Lille-Chelsea 1-2, i “blues” ai quarti. Assist per Jorginho

Questa sera allo Stade-Pierre Mauroy si è giocato il return-match tra i padroni di casa del Lille e il Chelsea. La squadra francese parte forte, pressa, aggredisce e non concede le ripartenze ai “blues”. Burak Ylmaz è tra i più pericolosi, va al tiro, respinge Thiago Silva. La squadra di Gouvernecc passa in vantaggio su rigore, visto dal VAR Mariani, per il mani di Jorginho, dal dischetto segna Burak Ylmaz. Allo scadere del primo tempo arriva il pari dei londinesi, assist di Jorginho che si riscatta e segna Pulisic. Nella ripresa il Lille sfiora il nuovo vantaggio, palo di Xakha. Il Chelsea passa in vantaggio con Azpiliqueta su assist di Mouth. Un successo che vale i quarti per la squadra di Thuchel importante, senza strafare, ma mostra la sua esperienza, contro un Lille onorevole.

A cura di Alessandro Sacco