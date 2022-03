CHAMPIONS LEAGUE – Juventus-Villarreal 0-3, bianconeri eliminati, spagnoli ai quarti

Il Villarreal dopo 70 minuti in parità segna il primo dei tre gol della vittoria sulla Juventus di Allegri, passando così ai quarti di finale di Champions League. La squadra di Allegri gioca un gran primo tempo sfiorando a più riprese il vantaggio con Morata e Vlahovic ma il Villarreal è cinico e, nella ripresa, punisce i bianconeri. Rugani commette fallo su Coquelin in area, è rigore: Moreno segna il vantaggio. Nel finale, dagli sviluppi di un angolo, Pau Torres viene lasciato tutto solo in area e batte Szczesny per la seconda volta. De Ligt commette fallo di mano in area, ancora rigore: segna Danjuma. Il Villarreal vince 3-0 e passa ai quarti.

Sky Sport

JUVENTUS-VILLARREAL 0-3 IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani (34′ st Dybala), De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata (41′ st Kean), Vlahovic. A disp. Pinsoglio, Perin, Chiellini, Pellegrini, Bernardeschi, Miretti. Allenatore: Allegri.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Aurier, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Pino, Parejo (41′ st Pedraza), Capoue, Trigueros; Danjuma, Lo Celso (29′ st Gerard Moreno). A disp. Asenjo, Gaspar, Foyth, Iborra, Chukwueze, Dia, Coquelin, Pena, Mandi, Moi Gomez. Allenatore: Emery.

ARBITRO: Marciniak (Polonia).

MARCATORI: 33′ st Gerard Moreno (V, su rig.), 40′ st Pau Torres (V), 47′ st Danjuma (V, su rig.)

NOTE: Ammoniti: De Ligt (J). Recupero: 1′ pt, 5′ st.