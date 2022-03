Castelvolturno – Terapie per Meret, “precauzioni” per Osimhen ed Ounas

A Castelvolturno seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese in programma sabato alle ore 15 allo Stadio Maradona per la 30esima giornata di Serie A. Il gruppo ha svolto una prima fase di torello e successivamente lavoro finalizzato al possesso palla. Di seguito partita a campo ridotto e circuito atletico di forza. Chiusura con lavoro tattico per reparti e partite a tema. Malcuit ha svolto lavoro in palestra. Petagna e Meret hanno fatto terapie. Osimhen e Ounas hanno svolto in via preventiva lavoro personalizzato in campo.

dal sito ufficiale della SSCN