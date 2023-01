CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Due pareggi per il Napoli Primavera con un pizzico di rammarico”

Nel corso di Canale 8, durante la trasmissione “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “In pochi giorni il Napoli Primavera ha ottenuto due pareggi contro Empoli e Pescara, ma con un pizzico di rammarico per come sono andate le gare. Sabato contro i toscani gli azzurrini vanno avanti per 2-0 con i gol di Saco e D’Agostino, poi arriva la rimonta, anche se il pari è viziato da una carica subita da Idasiak. Oggi in terra abruzzese, partita che non si disputò causa maltempo, i partenopei hanno recuperato il doppio svantaggio. Per i padroni di casa a segno Madonna e Blanuta, mentre per il Napoli bella doppietta di Ambrosino, a quota 15 gol stagionali. Ora ci sarà la trasferta sul campo del Sassuolo e poi impegno casalingo contro il Torino”.

Factory della Comunicazione

La Redazione