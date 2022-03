Avv. Pisani: “Da napoletano sono deluso e disgustato da quello striscione”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Angelo Pisani, avvocato:

“In quello striscione hanno sbagliato le coordinate, ma nessuna coordinata sarebbe stata giusta per i propositi vergognosi dei veronesi. Citiamo in giudizio il Verona e una volta individuati i responsabili dello striscione e dei cori razzisti utilizziamo la responsabilità oggettiva (è arrivata una punizione) per ottenere il risarcimento danni ad ogni napoletano che si sente offeso. Io napoletano sono colpito e disturbato da questi attacchi razzisti, è un principio serio per cui gente ha perso la vita, quindi si può chiedere un risarcimento per danno. Il Verona è oggettivamente responsabile per quanto fatto dai propri tifosi. Se la società non è stata in grado di limitare o identificare chi ha fatto queste cose, ne risponde proprio il Verona in quanto ‘proprietario di casa’. Sarà simbolico, provocatorio e super legale, mi sto già attivando per questo procedimento. Giochiamo sul campo della legalità. Propositi vergognosi dei veronesi. Citiamo in giudizio il Verona, ogni napoletano offeso deve chiedere il risarcimento danni”

Fonte: RadioPuntoNuovo