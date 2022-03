Antonelli, procuratore Udogie: “Nessuna telefonata dal Napoli. L’Udinese sta facendo bene”

Stefano Antonelli, procuratore di Udogie, è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma, commentando il momento dell’Udinese: “Per come sta adesso, ovunque va deve fare la partita della vita. Sa che deve andare con grandissima umiltà, sapendo che l’organico del Napoli può metterla in difficoltà. L’Udinese ha 3-4 giocatori di livello. Deulofeu e Pereira sono giocatori che sanno inserirsi nello spazio e farti male. Quando fermi Milan e Juventus vuol dire che hai fatto una partita quasi perfetta. Con la Roma meritava di vincere.”. Sul suo assistito ha detto: “Udogie ha giocato 21 partite da titolare in Serie A di alto livello“. Sul momento del Napoli ha detto: “Sta facendo bene, gioca a calcio. È una partita sulla carta abbastanza chiara, ma l’Udinese con l’umiltà potrà giocarsela“. Sul possibile interesse del Napoli per il suo assistito ha detto: “Udogie a fine stagione tornerà a Verona? Udogie è dell’Udinese a tutti gli effetti. Ha una struttura di 1,89, è italiano e sta facendo bene; non mi è arrivata nessuna telefonata da Castelvolturno“.

Fonte Radio Marte TV