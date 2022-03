Anche Osimhen sbarca su Delphlyx come miglior Under 23 in Europa

Delphlyx, la più innovativa piattaforma di scouting nel mondo del calcio, anche questa settimana ha scelto i migliori U23 (Wonderkids) nei 5 più importanti campionati del mondo : Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Serie A.

Il software elabora ogni settimana i dati e seleziona i prospetti più talentuosi in base alle statistiche specifiche dedicate al ruolo.

Questa settimana Delphlyx presenta un 3-5-2 particolarmente efficace, difesa veloce, centrocampo di qualità e corsa e una coppia d’attacco che prevede finalmente Victor Osimhen, il centravanti del Napoli, uno dei cannonieri più decisivi del calcio europeo.

Tra i pali il francese Ilan Meslier del Leeds che si è confermato come uno dei migliori giovani portieri in Europa, nonostante una stagione difficile che ha portato addirittura all’esonero della leggenda Bielsa.

Difesa a 3 con la qualità del brasiliano Tuta dell’ Eintracht Francoforte, la potenza e il senso della posizione di Sven Botman del Lilla oggetto del desiderio dichiarato del Milan e vicino a vestire la maglia rossonera già a gennaio. Ultimo spot occupato da Giorgio Scalvini protagonista della partita pareggiata dall’Atalanta in casa con il Genoa, il classe 2003 è l’ennesimo prodotto di uno dei vivai migliori del calcio italiano.

Esterni per il centrocampo a 5 saranno Ben Johnson del West Ham United, profilo completo e ordinato e Luca Netz classe 2003 del Borussia Mönchengladbach, uno dei terzini più interessanti dei Wonderkids del calcio tedesco, futuro assicurato.

Cuore della squadra composto da 3 calciatori della Ligue 1: le abilità difensive di Azor Matusiwa del Reims, la corsa e il temperamento di Jean-Ricner Bellegarde e i fondamentali di Enzo Le Fee del Lorient, potrebbero integrarsi alla perfezione in una squadra che punta ai piani alti.

In attacco una coppia che si è sfidata da poco nella fase ad eliminazione diretta di Europa League: Victor Osimhen del Napoli che ha regalato la fondamentale vittoria a Verona con una doppietta d’istinto puro e Ferran Torres colpo da 90 del mercato di gennaio di un Barcellona che ha iniziato a guardare al futuro dopo l’addio di Messi.

Il preferito di questa settimana è Azor Matusiwa classe 1998, centrocampista che aveva già impressionato nel Groningen e che è pronto per una squadra ambiziosa dopo l’ottima stagione in Francia con il Reims: rapporto qualità/prezzo da non sottovalutare.

Fonte: G. Boldoni (Cds)