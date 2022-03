Adani a Gazzetta: “Osimhen negli spazi è devastante, ma nello stretto deve migliorare”

Lele Adani, ex calciatore ed opinionista, ha parlato oggi a La Gazzetta dello Sport.

Ma perchè in trasferta arrivano risultati migliori?

“Una delle ragioni si chiama Victor Osimhen. La più grande sfida di Luciano Spalletti, per sua stessa ammissione, a inizio stagione, era trasformare Osimhen in un attaccante totale, e credo ci riuscirà. Ma a oggi il percorso non è ancora completato. Negli spazi è devastante, ma nello stretto deve migliorare. Un punto su cui Spalletti sta lavorando è nel gioco associativo coi compagni spalle alla porta, la postura nel ricevere palla, la pulizia nella sponda. Il Napoli era abituato a Higuain e Mertens che sapevano esaltarsi in situazioni in cui Osimhen, invece, fatica. Per ora il nigeriano è focalizzato ancora sull’ultimo movimento, quello di andare a fare gol”

Questione tecnica?

“La tecnica è la conseguenza della preparazione. E a Osimhen manca la preparazione alla giocata associativa. Ma se c’è un tecnico che può aiutarlo, è proprio Spalletti”