Youth League – Juventus-Liverpool 2-0, per i bianconeri storica semifinale

Il settore giovanile in Italia, sta lentamente crescendo ed oggi se ne ha avuto una conferma. La Juventus di mister Bonatti ha affrontato il Liverpool ed ha vinto la gara per 2-0. I gol decisivi sono stati realizzati da Miretti con un diagonale che va sul primo palo, mentre il raddoppio è di Chibozo con piattone rasoterra preciso. Per i bianconeri il traguardo delle semifinali è stato raggiunto, per la prima volta nella sua storia, la favola della Juventus Under 19 continua.

MARCATORI: 66′ Miretti (J), 69′ Chibozo (J)

JUVENTUS: Senko; Savona, Nzouango (dall’81’ Fiumanò), Muharemovic, Turicchia; Mulazzi, Miretti (dal 90’+1′ Rouhi), Bonetti, Iling-Junior; Soulè (dall’81’ Hasa), Chibozo (dall’86’ Cerri). A disp. Daffara, Turco, Mbangula (all. Bonatti).

LIVERPOOL: Mrozek (dal 25′ Hewitson); Bradley, Quansah, Corness, Koumetio, Beck (dal 75′ Balagizi); Mabaya, Morton, Cannonier (dal 75′ Jonas), Norris; Woltman. A disp. Scanlon, Clark, Mcconnell, Pilling (all. Bridge-Wilkinson).

SQUADRA ARBITRALE: Referee Rohit Saggi NOR. Assistant referees Geir Isaksen NOR Morten Jensen NOR. Fourth official Andrea Colombo ITA.

AMMONITI: Beck (L), Senko (J)

La Redazione