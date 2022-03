Volendo si potrebbe fare come il Pescara, “I LOVE NAPOLI”

C’è stata una condanna unanime allo striscione apparso domenica all’esterno del Bentegodi, prima di Verona-Napoli, in cui si auspicavano, tramite delle coordinate, dei bombardamenti sulla città partenopea. Ma forse una delle dimostrazioni di vicinanza a Napoli più forte l’ha data il Pescara Calcio. Volendo, e sarebbe così semplice per tutti, si potrebbe fare come il Pescara, che usa una lettera, una emoticon e una parola per rispondere allo striscione della Curva Sud da Verona. Con un post social, «I love Napoli» con tanto di cuore rosso, la società abruzzese ha ricordato a tutti quanto sia utile tornare ad essere umani, nello sport come nella vita, in attesa di risposte concrete da altre coordinate. CdS