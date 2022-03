Striscione Verona, inchiesta della Procura della Repubblica per istigazione a delinquere

Per il vergognoso striscione comparso a Verona prima della partita col Napoli, in cui si invitavano Russia e Ucraina (purtroppo in guerra) a bombardare la città partenopea, la giustizia sportiva non può fare nulla in quanto esposto fuori dallo stadio, ma la polizia sì, come riportato dal Corriere dello Sport. “Non potrà intervenire in tal senso il giudice della Serie A, Gerardo Mastrandrea, poiché lo striscione firmato dalla Curva Sud scaligera è stato posizionato fuori dallo stadio. E lì può muoversi soltanto la polizia (la Digos sta lavorando per identificare gli autori e punirli con il Daspo, ma la procura della Repubblica potrebbe addirittura aprire un’inchiesta per istigazione a delinquere)”.

IlNapolista