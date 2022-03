Spalletti lo vede come toppissimo, Osimhen rilancia le ambizioni del Napoli

La doppietta di domenica contro l’Hellas Verona al “Bentegodi”, con tanto di foto ai tifosi e i festeggiamenti a fine partita, sono l’emblema della giornata di Victor Osimhen. In una settimana si è passati dalla maschera gettata con rabbia post-Milan, alla domenica felice in terra veneta. A fine gara, come riporta il CdS, la punta nigeriana rilancia le ambizioni della squadra: «Tre punti vitali! Siamo ancora in corsa. Dobbiamo provare a vincerle tutte». Quest’anno i numeri in zona gol dell’ex Lille sono davvero altisonanti, 13 gol tra campionato ed Europa League, di cui ben 5 di testa, nuovo pezzo del repertorio di Osimhen, sempre veloce e gli avversari fanno fatica a tenere il suo passo. A fine gara contro il Verona mister Spalletti esalta le sue doti. «Un giocatore top che in pochi mesi diventerà un toppissimo». I numeri spesso sono indicativi e per il buon Victor sicuramente quest’anno si sono fatti passi in avanti, ma con ampi margini di crescita. Ha effettuato ad oggi 62 tiri in porta, totalizzato 1357 minuti, nonostante infortuni e il Covid, perciò può ancora migliorare.

La Redazione