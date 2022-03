Spalletti e il dubbio del modulo in vista dell’Udinese

Il Napoli da ieri ha ripreso gli allenamenti, dopo l’importante successo sul campo dell’Hellas Verona, per preparare al meglio la sfida contro l’Udinese. In vista della gara contro i friulani, sabato alle ore 15,00, mister Spalletti oggi attenderà l’esito dell0infortunio di Petagna, per conoscere i tempi di recupero. Per il resto, anche se è ancora presto per la formazione, c’è un dubbio che il tecnico di Certaldo dovrà sciogliere, secondo il Corriere dello Sport, ovvero il modulo. Continuare sul 4-3-3 visto al “Bentegodi”, con Zielinski e Insigne in panchina, oppure tornare al 4-2-3-1 delle passate partite. Nei prossimi giorni si scioglierà la riserva e si prenderà la decisione definitiva.

La Redazione