SERIE B RISULTATI – Il Lecce si salva in extremis a Cosenza. Pari di carattere del Benevento

Il campionato di serie B, mai come quest’anno fare pronostici è davvero complicato. Il Lecce pareggia in extremis a Cosenza per 2-2 ed è primo in classifica. Il Benevento esce con un pari dalla sfida di Brescia, nonostante il rosso ai danni di Tello, segna Forte con assist di Roberto Insigne. Importante successo a Vicenza del Parma con il gol di Tutino e vittoria casalinga del Crotone contro il Frosinone. Ecco i risultati.

30^ GIORNATA

Oggi, ore 18.30

Brescia-Benevento 2-2

2’ Bisoli (BR), 21’ Tello (BE), 32’ Moreo (BR), 68’ Forte (BE)

Cittadella-Reggina 0-0

Como-Ternana 1-1

37’ La Gumina (C) , 68’ rig. Salzano (T)

Cosenza-Lecce 2-2

2’ Coda (L), 44’ Larrivey (C), 52’ Millico (C), 90’+6′ Blin (L)

Crotone-Frosinone 2-0

15’ rig. Maric, 48’ Golemic

Vicenza-Parma 0-1

32’ Tutino

A cura di Alessandro Sacco