Serie B – Ecco le date per la stagione 2022-23, con la sosta per i Mondiali in Qatar

SERIE B – La prossima stagione si aprirà il 12 agosto Playoff e playout: ecco le date Finale per andare in Serie A il 25 e 29 maggio. Tutte decisioni prese all’unanimità quelle dell’Assemblea della Lega B convocata nella mattinata di ieri in videoconferenza con la presenza di tutti e venti i club cadetti. All’ordine del giorno argomenti importanti come le date di playoff e playout e le linee guida del calendario 2022-23 che sarà stravolto da un’edizione tutta particolare dei campionati del mondo, per la prima volta in versione autunnale. In apertura di Assemblea le comunicazioni del presidente Mauro Balata che ha aggiornato le società sulle interlocuzioni con il Governo relative ai ristori post pandemia, un argomento che suscita un estremo interesse da parte dei massimi dirigenti. Poi si è passati all’approvazione delle date delle gare di playoff e playout proposte dal Consiglio direttivo. La novità, importante è la singola partita per giornata: sarà così possibile giocare in orari più favorevoli per i tifosi e il più possibile nei week-end.

Ecco le date :

PLAYOFF

Turno preliminare (gara unica)

venerdì 13/5 6ª-7ª

sabato 14/5 5ª-8ª

Semifinali andata

martedì 17/5

vincente 6ª/7ª-3ª

mercoledì 18/5

vincente 5ª/8ª-4ª

Semifinali ritorno

sabato 21/5

3ª-vincente 6ª/7ª

domenica 22/5

4ª-vincente 5ª/8ª

Finale andata

giovedì 26/5

Finale ritorno

domenica 29/5

PLAYOUT

andata

giovedì 12/5 17ª-16ª

ritorno

venerdì 20/5 16ª-17ª

CALENDARIO 2022/23