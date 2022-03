Piccole e sportive, arrivano dall’ Ucraina e si allenano al Collana

Bohdana e Bojana hanno 9 e 11 anni e arrivano da Leopoli. La mamma Cristina, in 48 ore ha deciso: ha preso le sue bambine, e le due figlie della sorella rimasta in Ucraina, ed è partita per Napoli. Victoria, mamma di Yeva, ha vissuto per due giorni nei rifugi antiaerei di Kiev, è arrivata alla frontiera della Romania, poi un viaggio verso Napoli dove si è ricongiunta alla mamma. Svetlana è partita da Kolomea, con i figli Yana e Taras, ha raggiunto la nonna Lessia che a Napoli risiede già da un po’. Storie di bambini e di mamme. Gli uomini di questa storia? Si chiamano Yuri, Oleg, Miroslav e sono tutti in Ucraina a prestare servizio come paramilitari. Bohdana, Bojana, Yeva, Yana e la piccola Anhelina, che sta per raggiungerle, sono ginnaste e atlete in Ucraina e a Napoli continueranno a fare sport. Al Collana per iniziativa del presidente del Coni Regionale, Sergio Roncelli. Con lui Paolo Pagliara, gestore dello stadio collinare. Bambini affidati a Maurizio Marino e Monica Degli Uberti delle società di atletica e ginnastica che operano al Vomero. Alle bambine è giunto anche il saluto dell’assessore allo sport del Comune Emanuela Ferrante e l’abbraccio del presidente della Camera Roberto Fico presente al Collana.

Il Mattino