Petagna, Spalletti attenderà l’esito dell’infortunio subito al “Bentegodi”

Ieri il Napoli ha ripreso gli allenamenti post “Bentegodi”, ovviamente con un altro umore, un successo che vale tanto per le prime posizioni della classifica. Come spesso accade, il giorno dopo la gara, lavoro di scarico tra campo e palestra e per fortuna Osimhen e Ospina non hanno avuto problemi a livello fisico. Oggi invece, come riporta il CdS, si conoscerà l’esito dell’infortunio di Andrea Petagna. L’attaccante ex Atalanta e Spal, ha subito un risentimento alla coscia e solo il responso medico dirà l’entità e i tempi di recupero. Spalletti attenderà e incrocia le dita per l’esito dell’infortunio.

La Redazione