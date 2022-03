Ospina nella Top 10 d’Europa: e in Serie A sbanca

Una parata dopo l’altra, per provare ad essere ancora il portiere meno battuto della Serie A. Se la difesa del Napoli è ancora la migliore del campionato italiano, tanti sono i meriti anche di David Ospina, il portiere colombiano con la valigia pronta e in scadenza di contratto ma ancora fondamentale per la squadra di Luciano Spalletti.Secondo i dati pubblicati da Transfermarkt, infatti, Ospina è nella Top 10 europea dei portieri più affidabili di questa stagione, con il 44% di gare giocate senza subire alcun gol in campionato. Sono 11 le partite chiuse con un clean sheet al momento, solo Handanovic ha fatto meglio in Serie A (12, ma con tre partite in più giocate rispetto al colombiano). Fonte: mattino.it