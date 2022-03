Osimhen vola, il Napoli sale sulla giostra e non perde mai

Lui prende l’ascensore e il Napoli sale sulla giostra. Victor Osimhen è l’uomo del momento, perché con la sua doppietta a Verona ha portato gli azzurri al secondo posto e perchè quando segna Victor il Napoli non perde: mai. Con i due centri di Verona è arrivato a quota 9 in campionato, confermandosi il miglior marcatore azzurro, ma soprattutto il terminale offensivo ideale per il gioco di Spalletti. Catalizzatore a tutti gli effetti, Victor è l’uomo ideale per calamitare i palloni vaganti nella metà campo avversaria, puntare la porta e creare scompiglio. A Verona è arrivato il quarto gol consecutivo di testa, non male per uno che gioca con una mascherina protettiva. Ma non solo. Osimhen non è solo forza fisica, ma anche capacità di tenere palla, far salire la squadra e trovare il guizzo vincente. Cosa gli manca? Il colpo decisivo in una partita decisiva. Ma ha 23 anni e i margini di miglioramento ci sono tutti.

Il Mattino