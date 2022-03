Napoli-Udinese, un difensore bianconero probabile assente

Sabato il Napoli affronterà al Maradona l’Udinese per la 30esima giornata di campionato di Serie A, gara prima della sosta per le nazionali, un giocatore della squadra ospite potrebbe essere a rischio come riportato da Il Gazzettino. Infortunio abbastanza serio per Nehuen Perez, difensore centrale argentino dell’Udinese, che contro la Roma ha rimediato una distorsione alla caviglia destra. A questo punto sembra molto difficile ipotizzare una sua presenza nella prossima sfida della squadra di Cioffi contro il Napoli al Maradona. TMW